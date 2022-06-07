Встреча бывших супругов ради примирения обернулась скандалом в Павлодаре

Иллюстративное фото: pexels.com

Бывшие супруги встретились в кафе в Павлодаре в надежде наладить теплые отношения и восстановить союз. Однако ничего хорошего из этого не вышло, сообщает департамент полиции региона на своей официальной странице в Instagram.

По информации ведомства, пара все еще надеялась на восстановление отношений. Однако после получасового разговора в кафе у партнеров начались разногласия, которые вскоре переросли в обоюдную нецензурную брань и скандал.

"Другие посетители кафе то и дело оглядывались на столь громкий столик. Но звонить в полицию им не пришлось, так как оба оппонента сами обратились за помощью", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Девушка пожаловалась стражам порядка на экс-супруга за оскорбительное поведение и написала на него заявление. Молодой человек также просил принять меры в отношении бывшей жены.

В итоге оба участника конфликта были привлечены к административной ответственности по статье 73 КоАП РК за противоправные действия в семейно-бытовых отношениях. Материалы направлены в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973000-vstrecha-byvshih-suprugov-radi-primireniya-obernulas-skandalom-v-pavlodare/