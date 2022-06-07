Особо крупную партию наркотиков нашли дома у жителя Семея (видео)
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Полицейские ВКО в рамках ОПМ "Карасора" задержали жителя города Семей, дома у которого нашли особо крупную партию наркотиков, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.
Как пояснили в полиции, ОПМ "Карасора" направлено на усиление противодействия наркопреступности в стране.
38-летний житель Семея, по версии правоохранителей, пытался наладить канал поставки и сбыта наркотиков.
Оперативники, получив информацию, задержали его с поличным.
Замначальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов сообщил, что в ходе обыска в доме подозреваемого было обнаружено свыше 25 кг марихуаны.
Все наркотики были расфасованы по 335 полиэтиленовым пакетам и приготовлены для дальнейшей реализации.
На данный момент действия мужчины квалифицируются по части 4 статьи 296 УК РК. С санкции суда он взят под стражу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972947-osobo-krupnuyu-partiyu-narkotikov-nashli-doma-u-zhitelya-semeya-video/