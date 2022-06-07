Казахстанцы понадеялись получить по 5 млн тенге от государства и лишились денег

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Более 20 жителей Туркестанской области стали жертвами обмана. Они понадеялись получить по 5 млн тенге от государства в качестве безвозмездных субсидий, отдали свои деньги, но остались ни с чем. Подробности дела озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В Сарыагашский РОП обратились местные жители и сообщили, что стали жертвами мошенничества.

По их словам, малознакомая женщина заверила их, что поможет получить безвозмездные субсидии от государства в размере 5 млн тенге. Затем она выманила у каждого из потерпевших по 300 000 тенге и скрылась.

Данный факт был зарегистрирован по статье 190 УК РК "Мошенничество".

После проведения специальных мероприятий стало известно, что к делу причастны сразу две женщины. Они были задержаны по месту жительства. Одна из подозреваемых оказалась местной жительницей, а другая - из Алматинской области.

Выяснилось, что они познакомились по телефону. Одна из женщин предложила найти желающих получить безвозмездные субсидии от государства. После чего они взяли у сельчан по 300 000 тенге и потратили их на свои нужды.

Ущерб составил свыше 6,5 млн тенге. По делу проходили более 20 потерпевших.

Женщин признали виновными в мошенничестве и приговорили к 3 годам лишения свободы каждую.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972935-kazahstantsy-ponadeyalis-poluchit-po-5-mln-tenge-ot-gosudarstva-i-lishilis-deneg/