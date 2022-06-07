Сельчанина арестовали на пять суток после семейного скандала в Павлодарской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стражи порядка Павлодарской области арестовали на пять суток жителя одного из местных сел после семейного скандала. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Административное дело рассмотрели в суде района Аккулы после обращения в полицию супруги правонарушителя.

Женщина рассказала стражам порядка, что супруг периодически устраивал скандалы, выражался нецензурной бранью в ее адрес и избивал.

Пострадавшая не смогла простить его и потребовала наказания.

В отношении мужчины был составлен административный материал по части 2 статьи 73-2 КоАП РК ("Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью в семейно-бытовых отношениях, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания").

Суд признал гражданина виновным в совершении правонарушения и подверг его административному аресту сроком на 5 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972923-selchanina-arestovali-na-pyat-sutok-posle-semeynogo-skandala-v-pavlodarskoy-oblasti/