Застолье братьев закончилось убийством в Алматинской области

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5 июня в одном из частных домов села Булакты Карасайского района было обнаружено тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан брат погибшего, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По предварительному заключению криминалистов, мужчина был убит ударом ножа в сердце.

Стражи порядка выяснили, что уроженец Актюбинской области гостил у своего родного брата, проживавшего с гражданской супругой в арендованном доме в Алматинской области.

Судя по беспорядку в комнатах, в доме проходило пьяное застолье, второй участник которого скрылся с места происшествия. Правоохранители организовали проческу местности. Были проверены все близлежащие населенные пункты.

В итоге подозреваемого удалось отыскать на одной из улиц соседнего села и задержать. Им оказался 52-летний брат погибшего. Оказалось, что между родственниками произошла ссора, которая переросла в убийство.

В настоящее время подозреваемый помещен под стражу. На месте происшествия обнаружены несколько кухонных ножей, один из которых является орудием преступления. Назначены экспертизы. Уголовное дело расследуется по ст.99 УК РК (Убийство).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972835-zastole-bratev-zakonchilos-ubiystvom-v-almatinskoy-oblasti/