Женщина утопила свою дочь после ссоры со свекровью в Туркестанской области

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Женщину осудили за убийство собственной малолетней дочери. Трагедия произошла 10 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда, передает Sputnik Казахстан.

Из материалов дела известно, что 10 декабря 2021 года жительница одного из сел Туркестанской области 1999 года рождения поссорилась со свекровью. После чего решила убить себя и свою дочь.

Она по шею вошла в реку с ребенком на руках. Простояв несколько минут, поняла, что не может пойти на такой шаг, а затем вышла на берег. Однако ребенок к тому времени уже не подавал признаков жизни.

Приговором суда молодая женщина осуждена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности (колонии строгого режима).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972815-zhenschina-utopila-svoyu-doch-posle-ssory-so-svekrovyu-v-turkestanskoy-oblasti/