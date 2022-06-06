Павлодарец разбил челюсть отцу своей девушки из-за ее слез

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25-летний парень, заступаясь за свою возлюбленную, дважды ударил в челюсть ее отца. Инцидент произошел в подъезде одной из многоэтажек в Павлодаре, куда молодой человек приехал после звонка девушки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

Конфликт в подъезде многоэтажки произошел в январе 2022 года. Девушка поссорилась в отцом и позвонила своему молодому человеку. Сквозь слезы рассказала про инцидент, парень тут же направился по адресу. Разговор мужчин не задался.

Павлодарец после слов отца о том, что он никто и звать его никак, дважды ударил оппонента в челюсть. Обернулось все переломом и сотрясением головного мозга. Пострадавший обратился в полицию и к медикам. Было открыто уголовное дело.

В суде отец девушки заявил, что на примирение с ухажером своей дочери не пойдет и намерен требовать возмещения морального вреда.

Молодому человеку назначили год ограничения свободы, запретили без уведомления менять места жительства и работы, а также посещать кафе, бары и рестораны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972772-pavlodarets-razbil-chelyust-ottsu-svoey-devushki-iz-za-ee-slez/