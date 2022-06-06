Застукал с "возлюбленной": к трем годам тюрьмы приговорили вымогателя в Туркестанской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

23-летнего жителя Туркестанской области осудили за вымогательство. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В феврале текущего года в Сарыагашский РОП с заявлением обратился местный житель. Он сообщил о том, что неизвестный путем вымогательства отобрал у него сотовый телефон.

Как объяснил потерпевший, знакомая пригласила его в гостиницу, а когда они вдвоем находились в номере, к ним зашел неизвестный, который стал угрожать тюрьмой за связь с якобы его возлюбленной.

Мужчина потребовал от потерпевшего полмиллиона тенге, угрожая опубликовать видеозапись. Кроме того, он забрал телефон потерпевшего, пообещав вернуть, как только тот принесет деньги. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 УК РК “Вымогательство”. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его в той же гостинице.

Выяснилось, что подозреваемый ранее был судим за аналогичное преступление и решением Казыгуртского районного суда приговорен к 3,5 годам ограничения свободы по статье “Вымогательство”.

Тем не менее, мужчина вновь совершил преступное деяние. Материалы дела направили в суд, где был вынесен приговор.

23-летнего подсудимого признали виновным по уголовной статье “Вымогательство” и решением Сарыагашского районного суда приговорили к 3 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972749-zastukal-s-vozlyublennoy-k-trem-godam-tyurmy-prigovorili-vymogatelya-v-turkestanskoy-oblasti/