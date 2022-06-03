Следы привели к канализации: девять IPhone на 3,7 млн тенге похитили в Караганде

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В Караганде похитили девять телефонов IPhone разных моделей на 3,7 млн тенге. Следы привели к канализационному стоку. Подозреваемого задержали, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

11 мая в полицию поступило заявление от ТОО. Сообщалось, что из демонстрационного зала компании, расположенного в одном из торговых домов Караганды, неизвестный похитил девять телефонов IPhone разных моделей.

Ущерб составил 3,7 млн тенге. Кража произошла 7 мая. Служба безопасности организации сама пыталась раскрыть преступление и найти похищенное имущество. Однако сделать этого не удалось.

На записи с камер видеонаблюдения лица подозреваемого было не видно, он старался не поднимать голову.

Полицейские проверили зал и все помещения торгового дома. В ходе осмотра они обнаружили следы, которые шли в подвал, а оттуда - в канализационный сток.

41-летний подозреваемый был установлен 31 мая. Мужчина признался в краже дорогих гаджетов. Рассказал, что семь телефонов продал одному знакомому, еще два - через интернет.

Расследование проводится по ст.188 УК РК "Кража". Вещественные доказательства частично изъяты. Принимаются меры по установлению местонахождения остального похищенного имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972471-sledy-priveli-k-kanalizatsii-devyat-iphone-na-37-mln-tenge-pohitili-v-karagande/