Продавцов магазина в Таразе обманули на 1,5 млн тенге с помощью поддельных чеков

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В Таразе продавцов магазина обманули на 1,5 млн тенге с помощью поддельных чеков об оплате товаров. По подозрению в мошенничестве стражи порядка задержали троих местных жителей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

В полицию с заявлением обратилась 66-летняя предпринимательница. Она рассказала, что мошенничество совершалось на протяжении почти пяти месяцев.

Об обмане продавцов владелица магазина узнала после ревизии. Обнаружив недостачу, женщина стала проверять чеки всех покупателей.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.190 УК РК (Мошенничество).

Правоохранители при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали троих парней 17 и 18 лет. Они дали признательные показания.

Установлено, что подозреваемые пользовались приложением для изготовления поддельных чеков. Сумма ущерба составила 1,5 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972448-prodavtsov-magazina-v-taraze-obmanuli-na-15-mln-tenge-s-pomoschyu-poddelnyh-chekov/