Акмолинец забыл о взятом кредите и заявил в полицию о мошенничестве

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Житель Акмолинской области заявил в полицию о мошенничестве, когда ему стало известно о необходимости выплачивать кредит. Выяснилось, что мужчина сам его оформил. Он утверждает, что просто забыл об этом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

По данным ведомства, заявление о мошенничестве от 37-летнего жителя Акколя поступило в полицию 23 апреля. Мужчина сообщил, что неизвестные путем обмана оформили на его имя денежный кредит в одной из микрофинансовых организаций.

Стражи порядка начали досудебное расследование по ст.190 ч.2 УК РК (Мошенничество) и провели комплекс специальных мероприятий.

Выяснилось, что онлайн-кредит заявитель оформил на свое имя самостоятельно, находясь в Нур-Султане.

Теперь правоохранители устанавливают, что стало причиной обращения. Сам же мужчина утверждает, что попросту забыл о наличии кредита. Узнав о необходимости его выплачивать, обратился в полицию, так как решил, что стал жертвой мошенничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972430-akmolinets-zabyl-o-vzyatom-kredite-i-zayavil-v-politsiyu-o-moshennichestve/