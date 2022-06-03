Момент кражи стрелы от шлагбаума попал на видео в Нур-Султане
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Жители столичного жилого комплекса "Скиф" по проспекту Женис обратились в полицию с заявлением о краже стрелы шлагбаума, установленного у здания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.
Как рассказали в полиции, на камеры наружного видеонаблюдения запечатлели, как мужчина уносит стрелу от шлагбаума в неизвестном направлении.
Стражи порядка района Сарыарка спустя время установили и задержали подозреваемого. По версии правоохранителей, 31-летний мужчина пошел на кражу ради наживы.
Указывается, что преступление было совершено в вечернее время. Проходя мимо ЖК, подозреваемый, как считают в полиции, приметил лежащую деталь и унес ее, чтобы потом сбыть в пункт приема металла.
Материальный ущерб домовладельцам составил 50 тысяч тенге.
В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Вещественное доказательство изъято.
Отмечается, что задержанный уже ранее привлекался к уголовной ответственности, а также уже успел дать признательные показания по этому делу.
Кроме того, стражи порядка проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972404-moment-krazhi-strely-ot-shlagbauma-popal-na-video-v-nur-sultane/