Момент кражи стрелы от шлагбаума попал на видео в Нур-Султане

Кража стрелы шлагбаума. Фото: пресс-служба ДП города Нур-Султан

Жители столичного жилого комплекса "Скиф" по проспекту Женис обратились в полицию с заявлением о краже стрелы шлагбаума, установленного у здания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Как рассказали в полиции, на камеры наружного видеонаблюдения запечатлели, как мужчина уносит стрелу от шлагбаума в неизвестном направлении.

Стражи порядка района Сарыарка спустя время установили и задержали подозреваемого. По версии правоохранителей, 31-летний мужчина пошел на кражу ради наживы.

Указывается, что преступление было совершено в вечернее время. Проходя мимо ЖК, подозреваемый, как считают в полиции, приметил лежащую деталь и унес ее, чтобы потом сбыть в пункт приема металла.

Материальный ущерб домовладельцам составил 50 тысяч тенге.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Вещественное доказательство изъято.

Отмечается, что задержанный уже ранее привлекался к уголовной ответственности, а также уже успел дать признательные показания по этому делу.

Кроме того, стражи порядка проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972404-moment-krazhi-strely-ot-shlagbauma-popal-na-video-v-nur-sultane/