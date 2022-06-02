Пакет с 2,8 млн тенге вырвал грабитель из рук девушки в Нур-Султане (видео)

Девушку ограбили в Нур-Султане. Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

В столице к девушке подошел мужчина и вырвал у нее из рук пакет, в котором находилось почти три миллиона тенге. Полицейские задержали подозреваемого, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

В столичном департаменте полиции сообщили, что днем посреди улицы была ограблена 21-летняя девушка. У нее прямо из рук вырвали пакет с деньгами – сумма похищенного составила 2 млн 800 тысяч тенге.

"Растерянная девушка сразу же сообщила в полицию. По словам потерпевшей, она в дневное время направлялась с деньгами по улице Мамбетова в сторону банка, чтобы положить деньги на счет. В это время неизвестный мужчина, следовавший за ней, неожиданно вырвал из ее рук пакет и бросился бежать", – рассказали полицейские.

Стражи порядка составили ориентировку с описанием примет подозреваемого. В результате, по улице Майлина был задержан 26-летний молодой человек.

"Как установлено, подозреваемый ранее в течение месяца проходил стажировку в компании в сфере торговли, где и работает сама потерпевшая. До момента совершения грабежа злоумышленник заблаговременно отслеживал маршрут и время передвижения девушки в целях хищения денег", – сообщили представители ДП Нур-Султана.

Отмечается, что задержанный дал признательные показания и рассказал, что большую часть денег он потратил на свои нужды.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабеж". Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Также проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

"Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными, соблюдать меры предосторожности при транспортировке ценных вещей и денежных средств. Также сообщает, что если в отношении Вас совершены противоправные действия, необходимо незамедлительно сообщить в полицию на канал "102" либо по мобильному приложению", – напомнили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972271-paket-s-28-mln-tenge-vyrval-grabitel-iz-ruk-devushki-v-nur-sultane-video/