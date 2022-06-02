Несколько пар кроссовок украли из магазина в Нур-Султане
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В столице из крупного магазина мужчина вынес два пакета с обувью. Полиции удалось задержать подозреваемого, сообщается на официальном сайте столичного департамента полиции.
По данным полицейских, злоумышленник, притворившись клиентом, зашел в магазин и начал ходить по рядам, складывая кроссовки в пакеты, которые принес с собой.
"Улучив момент, он вынес пакеты из торгового зала. Воришку заметила продавец и попыталась его задержать, однако ему удалось сбежать", – сообщили в ДП Нур-Султана.
Отмечается, что полицейским удалось вычислить маршрут следования подозреваемого, когда они просматривали записи с камер видеонаблюдения.
По подозрению в краже был задержан 33-летний мужчина. Как сообщили в ведомстве, ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.
"В настоящее время он в совершении краж признался, украденная обувь изъята. Проверяется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", – добавили сотрудники полиции.
В Департаменте полиции города Нур-Султана гражданам посоветовали быть бдительными и оснащать объекты малого и среднего бизнеса камерами видеонаблюдения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972231-neskolko-par-krossovok-ukrali-iz-magazina-v-nur-sultane/