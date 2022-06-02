Несколько пар кроссовок украли из магазина в Нур-Султане

Мужчина украл кроссовки из магазина в Нур-Султане. Фото: ДП Нур-Султана

В столице из крупного магазина мужчина вынес два пакета с обувью. Полиции удалось задержать подозреваемого, сообщается на официальном сайте столичного департамента полиции.

По данным полицейских, злоумышленник, притворившись клиентом, зашел в магазин и начал ходить по рядам, складывая кроссовки в пакеты, которые принес с собой.

"Улучив момент, он вынес пакеты из торгового зала. Воришку заметила продавец и попыталась его задержать, однако ему удалось сбежать", – сообщили в ДП Нур-Султана.

Отмечается, что полицейским удалось вычислить маршрут следования подозреваемого, когда они просматривали записи с камер видеонаблюдения.

По подозрению в краже был задержан 33-летний мужчина. Как сообщили в ведомстве, ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.

"В настоящее время он в совершении краж признался, украденная обувь изъята. Проверяется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", – добавили сотрудники полиции.

В Департаменте полиции города Нур-Султана гражданам посоветовали быть бдительными и оснащать объекты малого и среднего бизнеса камерами видеонаблюдения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972231-neskolko-par-krossovok-ukrali-iz-magazina-v-nur-sultane/