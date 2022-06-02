Офицер получил тяжелое ранение в Балхаше: стали известны новые подробности

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30 мая в Балхашском гарнизоне получил тяжелое ранение один из офицеров. Новые подробности случившегося озвучили в Главной военной прокуратуре. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

В Главной военной прокуратуре сообщили, что по факту получении огнестрельного ранения военнослужащим в Балхаше возбуждено уголовное дело.

Создана межведомственная следственно-оперативная группа Карагандинского отдела Центрального регионального ВСУ МВД РК.

"Пострадавший военнослужащий воинской части 53898 Министерства обороны прооперирован, находится в крайне тяжелом состоянии.

Подозреваемый, его сослуживец, 31 мая 2022 года задержан и водворен в ИВС города Балхаша", - рассказали в ведомстве.

Здесь добавили, что проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Общественность призвали доверять только официальным источникам информации.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили о ранении офицера в Балхашском гарнизоне. В ведомстве добавили, что инцидент произошел в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием. По данному факту было начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972179-ofitser-poluchil-tyazheloe-ranenie-v-balhashe-stali-izvestny-novye-podrobnosti/