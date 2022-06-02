16 машин изъяли по крупному делу о мошенничестве с автокредитами в Актау

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В Актау 189 человек стали жертвами обмана. Люди брали автокредиты, а машины за обещанное вознаграждение передавали злоумышленникам. Хитрую схему разоблачили стражи порядка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

Правоохранители установили, что группа лиц предлагала жителям региона денежное вознаграждение в размере от 200 до 500 тысяч тенге за оформление на них автокредитов в Актау. Злоумышленники обещали рассчитаться перед банками в кратчайшие сроки.

После оформления кредитов в первые месяцы выплаты действительно производились, поэтому люди лично передавали машины. Но затем незаконно полученные автомобили подозреваемые продавали третьим лицам по заниженным ценам.

По информации ведомства, в настоящее время в полицию обратились 189 потерпевших.

"В целях недопущения дальнейшего переоформления все установленные по делу машины поставлены на централизованный учет МВД РК по категории "похищенный автотранспорт". В результате установлены и водворены на штрафстоянки 16 автомобилей", - отметили в ДП Мангистауской области.

По делу задержаны трое подозреваемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще одного человека заочно арестовали и объявили в розыск.

Досудебное расследование проводится по п.1 ч.4 ст.190 УК РК (Мошенничество).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972154-16-mashin-izyali-po-krupnomu-delu-o-moshennichestve-s-avtokreditami-v-aktau/