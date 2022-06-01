Не менее 20 астанчан попалось на уловку мошенника, обещавшего им авто подешевле

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20 астанчан отдали свои деньги мошеннику в надежде приобрести авто по цене ниже рыночной. Подозреваемого уже задержали полицейские, сообщает официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

Стражи порядка задержали 35-летнего казахстанца, которого подозревают в серии мошенничеств.

По версии следствия, мужчина размещал в интернете объявления о продаже авто. Фотографии автомобилей он находил в Сети, а цену за машину ставил ниже рыночной.

У заинтересовавшихся объявлением потенциальных покупателей казахстанец просил предоплату в размере 20-30 тысяч тенге, рассказали правоохранители.

"Доверчивые граждане перечисляли ему деньги, после чего он переставал выходить на связь. Мужчина подозревается по 20 аналогичным эпизодам", – говорится в сообщении.

Задержать подозреваемого удалось в Шымкенте. Против него возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Отмечается, что подозреваемый уже дал признательные показания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971975-20-astanchan-otdali-dengi-moshenniku-zhelaya-priobresti-avto-podeshevle/