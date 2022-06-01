Астанчанка одолжила телефон соседке для звонка и лишилась денег

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Жительницу Нур-Султана заподозрили в краже денег у соседки, с которой она снимала комнату. По версии полиции, женщина без ведома знакомой перевела деньги с ее банковского счета, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Как рассказали в правоохранительных органах, в полицию обратилась горожанка, которая заявила, что знакомая украла с ее банковского счета 50 тыс. тенге.

По словам астанчанки, ее соседка по комнате попросила у нее телефон якобы для звонка. Воспользовавшись телефоном, женщина вернула его хозяйке и ушла в неизвестном направлении.

Примерно через час хозяйка телефона решила воспользоваться интернет-банкингом и обнаружила пропажу денег со счета. Астанчанка сразу же обратилась в полицию.

Стражи порядка оперативно задержали 32-летнюю подозреваемую. По данному факту начато досудебное расследование.

Задержанная, которая ранее была судима за кражи, уже дала признательные показания. Полиция проверяет ее причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане мужчина одолжил телефон малознакомому человеку для звонка и остался без гаджета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971957-astanchanka-odolzhila-telefon-sosedke-dlya-zvonka-i-lishilas-deneg/