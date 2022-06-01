Подозреваемый в нападении на женщину в лифте в Шымкенте уверяет, что не собирался насиловать

Место происшествия. Кадр из видео: Otyrar.kz

В Шымкенте продолжается расследование нападения на женщину с ребенком в лифте дома. Потерпевшая уверяет, что неизвестный хотел ее не только ограбить, но и изнасиловать. Однако подозреваемый с последним не согласен, передает Otyrar.kz.

По словам пострадавшей, она до сих пор живет в сильном страхе. Несколько дней после нападения находилась в шоковом состоянии. Жительница Шымкента считает, что ее хотели изнасиловать, причем злоумышленника не смутил даже ребенок в коляске.

"Говорят, что пока надо подождать, в течение двух месяцев он находится под следствием. Кроме того, звонят его родственники, говорят, что плохо маме, плохо сестре, у них проблемы большие, он раскаивается, прощения просит. А мне самой плохо, у меня проблемы со здоровьем пошли, ухудшения серьезные, голова без конца болит. Я в положении, у меня боли начались", - поделилась потерпевшая.

Стражи порядка рассказали, что подозреваемый находится в СИЗО. 22-летний парень недавно пришел из армии, был безработным. Он уверяет, что не собирался насиловать. Его целью было ограбление.

"Подозреваемый не согласен со словами пострадавшей о том, что у него была цель изнасилования. По его словам, он увидел потерпевшую, которая выходила из магазина. И заметил у нее в руке сотовый телефон. После этого он решил забрать его у нее силой", - сообщил заместитель начальника Каратауского районного отдела полиции ДП Шымкента Аянхан Омаров.

Напомним, ранее в соцсетях появились кадры нападения на женщину с коляской в лифте дома в Шымкенте. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Покушение на изнасилование". Позже стало известно о задержании подозреваемого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971933-podozrevaemyy-v-napadenii-na-zhenschinu-v-lifte-v-shymkente-uveryaet-chto-ne-sobiralsya-nasilovat/