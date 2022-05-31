Лотки с золотом на миллионы тенге похитили из магазина в Павлодаре

Подозреваемый. Кадр из видео: instagram.com/dp_pavlodar

В одном из магазинов в Павлодаре были похищены два лотка с золотыми изделиями на общую сумму 5 млн тенге. Подозреваемого задержали. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

К стражам порядка обратилась директор ИП. Она сообщила, что 18 мая в одном из магазинов путем свободного доступа из-под прилавка похитили два лотка с золотыми изделиями в количестве 61 штуки на общую сумму 5 млн тенге.

В совершении преступления заподозрили 27-летнего ранее судимого жителя Восточно-Казахстанской области.

При проведении специальных мероприятий выяснилось, что мужчина после кражи направился в Семей, где и был задержан павлодарскими оперативниками.

"Золотые изделия подозреваемый успел сбыть, а вырученные денежные средства потратил, делая онлайн-ставки в одной из букмекерских контор", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

У мужчины изъяли золотую печатку и 350 тысяч тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража). Подозреваемый взят под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971837-lotki-s-zolotom-na-milliony-tenge-pohitili-iz-magazina-v-pavlodare/