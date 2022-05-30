Две компании в Нур-Султане оштрафованы на 539,9 млн тенге за карательный сговор на закупках

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ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" после почти года судебных разбирательств были оштрафованы на общую сумму 539,9 млн тенге за картельный сговор на закупках. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

"ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" привлечены к административной ответственности с наложением штрафа и конфискацией монопольного дохода на общую сумму 539,9 миллионов тенге за картельный сговор на закупках", – сообщили представители АЗРК РК.

Расследования проводились департаментом антимонопольного агентства по городу Нур-Султану и длились практически год.

По данным ведомства, еще в марте 2021 года антимонопольный департамент по Нур-Султану завершил расследование по факту картельного сговора между вышеупомянутыми ТОО в части поддержания цен на конкурсах по закупу услуг строительства и ремонта автомобильных дорог.

"Общая сумма тендеров составила 14,7 млрд тенге. Тогда было установлено, что ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" принимали участие в государственных закупках, один из которых создавал другому мнимую конкуренцию для признания закупок состоявшимися по максимально возможной цене", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 9 апреля 2020 года организатор закупок АО "НК "КазАвтоЖол" объявил тендер на сумму 7 280 315 541 тенге.

По данным АЗРК, ТОО "АБК-Автодор НС" предложило цену, равную стартовой – 7 280 315 541 тенге, а ТОО "Казахдорстрой" снизило цену на 0,004%, или на 315 541 тенге от стартовой, предложив 7 280 000 000 тенге. По итогам конкурса ТОО "Казахдорстрой" было признано победителем.

"В результате, по итогам 7 лотов объекты расследования были признаны победителями при минимальном снижении цены, где выступали единственными конкурентами друг другу, предлагая цену равную стартовой либо с минимальным снижением, без проявления конкурентной борьбы", – заявили представители Агентства во защите и развитию конкуренции.

Сообщается, что ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" обжаловали приказ об утверждении заключения столичного антимонопольного департамента по результатам расследования. По итогам судебных разбирательств в трех инстанциях судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан принято решение в пользу антимонопольного органа.

В отношении компаний были возбуждены административные дела.

Так, в октябре 2021 года по итогам рассмотрения специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Нур-Султана предприятия были привлечены к административной ответственности с наложением штрафа и конфискацией монопольного дохода на сумму:

для ТОО "АБК-Автодор НС" – 106,3 миллионов тенге;

для ТОО "Казахдорстрой" – 433,5 миллиона тенге.

"По результатам разбирательств в апелляционной инстанции в апреле-мае 2022 года судом города Нур-Султана постановления судов первой инстанции оставлены без изменения. Постановления судов вступили в законную силу", – добавили в ведомстве.

Сейчас, согласно графику погашения, ТОО "АБК-Автодор НС" оплачена часть штрафа в размере 54,7 миллионов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971665-dve-kompanii-v-nur-sultane-oshtrafovany-na-5399-mln-tenge-za-karatelnyy-sgovor-na-zakupkah/