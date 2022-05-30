Павлодарца наказали после конфликта с таксистом из-за оплаты
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Стражи порядка привлекли к административной ответственности жителя Павлодара после того, как он устроил конфликт с таксистом из-за оплаты, кричал и нецензурно выражался, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.
Спор возник из-за того, что пассажир отказывался платить таксисту заранее обговоренную сумму за полученную услугу. Мужчина начал кричать и выражаться нецензурной бранью. Прохожие делали замечания, но он на них не обращал внимания.
Водителю ничего не оставалось делать, как обратиться за помощью в полицию.
В итоге пассажира за оскорбление привлекли к административной ответственности по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство".
Напомним, ранее в Экибастузе женщины устроили громкие разборки на детской площадке после того, как их чада не поделили качели. На них также составили протоколы за мелкое хулиганство.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971611-pavlodartsa-nakazali-posle-konflikta-s-taksistom-iz-za-oplaty/