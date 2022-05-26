Потасовку группы парней с полицейскими сняли на видео в Актау
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В соцсетях появилось видео потасовки группы молодых людей со стражами порядка. Инцидент произошел минувшей ночью на набережной в Актау. Его прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.
На кадрах опубликованного видео слышна ругань с использованием нецензурных слов, а также видна потасовка группы парней и полицейских.
В ДП Мангистауской области сообщили, что 25 мая около 23.10 часов на набережной в микрорайоне "Самал" напротив одного из заведений произошел конфликт молодых людей.
В ведомстве отметили, что данный факт не имеет никакого отношения к выпускникам.
"Ответственные за данную территорию полицейские при несении усиленного режима сразу же отреагировали и вмешались, чтобы предотвратить драку", - пояснили в ДП региона.
Здесь добавили, что конфликтовавшие парни претензий друг к другу не имеют. С ними была проведена профилактическая беседа.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971163-potasovku-gruppy-parney-s-politseyskimi-snyali-na-video-v-aktau/