Потасовку группы парней с полицейскими сняли на видео в Актау

Место происшествия. Кадр из видео: соцсети

В соцсетях появилось видео потасовки группы молодых людей со стражами порядка. Инцидент произошел минувшей ночью на набережной в Актау. Его прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах опубликованного видео слышна ругань с использованием нецензурных слов, а также видна потасовка группы парней и полицейских.

В ДП Мангистауской области сообщили, что 25 мая около 23.10 часов на набережной в микрорайоне "Самал" напротив одного из заведений произошел конфликт молодых людей.

В ведомстве отметили, что данный факт не имеет никакого отношения к выпускникам.

"Ответственные за данную территорию полицейские при несении усиленного режима сразу же отреагировали и вмешались, чтобы предотвратить драку", - пояснили в ДП региона.

Здесь добавили, что конфликтовавшие парни претензий друг к другу не имеют. С ними была проведена профилактическая беседа.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971163-potasovku-gruppy-parney-s-politseyskimi-snyali-na-video-v-aktau/