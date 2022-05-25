Полмиллиона долларов пытались незаконно вывезти из Казахстана

Фото: ПС КНБ РК

В Казахстане пограничники предотвратили незаконный вывоз более 500 тысяч долларов США. После чего задержанного и валюту передали полицейским. Об этом сообщается на официальном сайте ПС КНБ РК.

Как рассказали в Пограничной службе КНБ РК, в начале мая текущего года на автомобильном пункте пропуска "Аухатты" в Жамбылской области был предотвращен незаконный вывоз свыше 500 000 долларов США.

Задержанный гражданин и валюта переданы в отдел полиции по Кордайскому району.

Фото: ПС КНБ РК

В ведомстве напомнили, что в целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности президент Казахстана 14 марта текущего года подписал указ, которым предусматривается запрет на вывоз из страны наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей 10 000 долларов США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971024-polmilliona-dollarov-pytalis-nezakonno-vyvezti-iz-kazahstana/