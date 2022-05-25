Токаев выразил соболезнования Байдену в связи с гибелью людей при стрельбе в Техасе

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования своему коллеге из США Джозефу Байдену в связи с гибелью школьников и взрослых в результате стрельбы в начальной школе Робба города Увальде в штате Техас. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям, потерявшим своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Разделяю скорбь жителей Техаса и всех Ваших соотечественников по жертвам этого чудовищного преступления", – говорится в телеграмме президента Казахстана.

Сама трагедия произошла накануне в полдень (в районе 22:30 по времени Нур-Султана).

Стрелок, коим, по данным СМИ, был 18-летний парень, проник в здание начальной школы Робба города Ювалде (Техас) и открыл огонь по гражданским. Жертвами происшествия стали свыше 20 человек, большая часть которых – дети. Сам нападавший был застрелен.

Президент Байден, комментируя произошедшее, призвал соотечественников бросить вызов оружейному лобби.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971012-tokaev-prines-soboleznovaniya-baydenu-v-svyazi-s-gibelyu-lyudey-pri-strelbe-v-tehase/