Алтынбек Мадемаров. Фото: с личной страницы в Facebook

Председатель Таразского городского суда подозревается в получении взятки. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, 16 мая 2022 года начато досудебное расследование в отношении председателя Таразского городского суда Алтынбека Мадемарова. Его подозревают в получении взятки в сумме 1 млн тенге за положительное решение по гражданскому делу.

Другую информацию в интересах следствия в Антикоррупционной службе не разглашают.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы задержан генерал-майор полиции Жайлаубек Халыкулы, который в 2009-2016 годах возглавлял департаменты внутренних дел Алматинской и Акмолинской областей. Он подозревается в получении путем обмана денег и имущества от гражданина за прекращение в отношении него уголовного дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970936-predsedatel-tarazskogo-gorodskogo-suda-podozrevaetsya-v-poluchenii-vzyatki/