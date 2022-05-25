Передал гособъекты родственникам: экс-чиновника осудили на 9 лет на юге Казахстана

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Бывший директор Центра аренды объектов коммунальной собственности незаконно передал 5 государственных объектов в Таразе своим родственникам. Экс-чиновнику вынесли приговор.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", директор центра, пользуясь своим служебным положением, издал незаконные приказы о безвозмездной передаче четырех зданий и одного земельного участка. Впоследствии госслужащий зарегистрировал имущество на свое имя и даже успел продать два объекта из пяти, а остальные выставил на продажу через интернет.

Областной специализированный межрайонный экономический суд признал сделки недействительными - здания и земельный участок возвращены государству.

Предприимчивого теперь уже бывшего госслужащего осудили на 9 лет. Его также лишили права занимать руководящие должности в государственных органах.

"Приговором суда №2 города Т. Б. признан виновным по статье 189 части 4 пункта 2 и приговорен к 9 годам лишения свободы. Приговор суда в настоящее время не вступил в законную силу", - сообщил старший помощник прокурора Жамбылской области Сержан Абдикулов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970867-peredal-gosobekty-rodstvennikam-eks-chinovnika-osudili-na-9-let-na-yuge-kazahstana/