Арсенал оружия и боеприпасы нашли дома у жителя ВКО (видео)

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В ходе проведения ОПМ "Кару" полицейские ВКО зарегистрировали незаконный факт хранения оружия и боеприпасов. В качестве подозреваемого был задержан житель Усть-Каменогорска. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, 32-летнего мужчину подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов различного калибра.

У себя дома, по данным правоохранителей, подозреваемый хранил целый арсенал пистолетов.

Во время обыска у жителя Усть-Каменогорска нашли и изъяли: пистолет, переделанный из газового пистолета модели "ИЖ МР-79-8", газовый пистолет марки Walther PP, пневматический самозарядный многозарядный газобаллонный пистолет модели "ИЖ МР-654К" и сигнальный пистолет модели "СПШ-44", а также более 150 патронов к ним.

Пистолет и патроны. Фото: polisia.kz

Указывается, что данные патроны были изготовлены заводским способом и пригодны для производства выстрелов.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК ("Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств")

По делу проводятся необходимые следственные мероприятия, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970826-arsenal-oruzhiya-i-boepripasy-nashli-doma-u-zhitelya-vko-video/