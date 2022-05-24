Налоговика подозревают в получении взятки в 40 млн тенге в ЗКО

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Главного специалиста департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области подозревают в получении взятки в размере 40 млн тенге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы Казахстана.

В ведомстве рассказали, что в рамках досудебного расследования изобличен главный специалист департамента государственных доходов, который подозревается в получении от директора ТОО взятки в сумме 40 млн тенге за вынесение положительного акта налоговой проверки в пользу товарищества.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Другую информацию в интересах следствия в Антикоррупционной службе не разглашают.

"Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что в Алматы задержан генерал-майор полиции Жайлаубек Халыкулы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970821-nalogovika-podozrevayut-v-poluchenii-vzyatki-v-40-mln-tenge-v-zko/