Информация о прекращении уголовного дела о пытках над Батырбаевым оказалась фейком

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В казахстанских мессенджерах распространилось сообщение о том, что уголовное дело по факту пыток в отношении Азамата Батырбаева прекращается. В Генпрокуратуре опровергли эту информацию.

Генеральная прокуратура РК опровергла сообщения о прекращении уголовного дела по факту применения недозволенных методов следствия в отношении талдыкорганца Азамата Батырбаева, пишет StopFake.kz.

"По данным прокуратуры, сообщение является фейковым. В настоящее время следственные мероприятия по делу продолжаются. Призываем граждан доверять официальным источникам и не распространять недостоверные сведения", – заявили в ведомстве.

Фактчекеры напомнили, что Азамат Батырбаев был задержан в январе в городе Талдыкоргане. В феврале его жена заявляла, что казахстанца пытали.

После этого в Генпрокуратуре прокомментировали информацию о пытках задержанного.

Кроме того, напомним, что Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Qazaqstan" высказывался о заявлениях по поводу пыток среди задержанных после беспорядков в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970789-informatsiya-o-prekraschenii-ugolovnogo-dela-o-pytkah-nad-batyrbaevym-okazalas-feykom/