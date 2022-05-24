Неудавшаяся попытка кражи произошла в Нур-Султане

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В один из частных домов столицы проник злоумышленник, который похитил шуруповерт и кепку. Позже полицейские задержали подозреваемого и изъяли похищенные вещи, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Информация о взломе поступила от жителя столицы в отдел полиции района "Есиль" города Нур-Султана. Злоумышленник незаконно проник в частный дом в микрорайоне Чубары.

"Попытка кражи оказалась неудачной. В доме незадачливый воришка ценных вещей не обнаружил, после чего похитил шуруповерт, ветровку и кепку", – рассказали в департаменте полиции.

Сообщается, что полицейские сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в ходе которых был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый за кражи 35-летний мужчина, который дал признательные показания.

Похищенные вещи были изъяты и возвращенные владельцу.

Сейчас по данному факту ведется досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК "Кража", а также проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям на территории столицы.

"Департамент полиции города Нур-Султана рекомендует жителям столицы проявлять бдительность. Кража личного имущества является наиболее распространенным видом преступлений.

Чтобы не стать жертвой квартирных воров, не оставляйте без присмотра ваши квартиры, владельцам частных домов рекомендуем оборудовать жилище охранной сигнализацией", – добавили сотрудники ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970763-neudavshayasya-popytka-krazhi-proizoshla-v-nur-sultane/