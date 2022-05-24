Последнее письмо убитого в ВКО мужчины дошло до его жены и дочери через 26 лет

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Более четверти века прошло прежде, чем последнее письмо, написанное убитым в Восточно-Казахстанской области мужчиной, дошло до адресата. Произошло это благодаря следователю, которая работает в ДП региона, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

20 мая в ДП Восточно-Казахстанской области поступило видеообращение от россиянки Надежды Лавриковой. Она поблагодарила старшего следователя Айдану Серикову за работу, проведенную по делу об убийстве ее мужа, которое произошло в 1996 году в Риддере.

Страж порядка установила подозреваемого и приняла окончательное процессуальное решение.

Кроме того, в материалах дела она нашла письмо, которое погибший адресовал своей дочери и жене, но не успел отправить его родным в Россию.

Айдана Серикова решила найти близких покойного. Ей с помощью соцсетей удалось разыскать дочь убитого. После чего следователь по видеосвязи рассказала обстоятельства дела и показала последнее письмо жене мужчины, а затем отправила его в Самару.

В итоге письмо отца и мужа дошло до адресата спустя 26 лет.

По словам женщины-полицейского, она просто не могла уничтожить письмо, так как в нем содержалась история жизни одного человека, выражавшего любовь и тоску по дочери и супруге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970742-poslednee-pismo-ubitogo-v-vko-muzhchiny-doshlo-do-ego-zheny-i-docheri-cherez-26-let/