VIP-номера на авто покупали по поддельным квитанциям в Атырау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Атырау автомобильные госномера повышенного спроса покупали по поддельным квитанциям. В итоге был причинен ущерб государству. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

По информации надзорного органа, сверка сумм купленных номеров с фактическим поступлением в бюджет выявила отсутствие оплаты свыше 5 млн тенге. То есть любители VIP-номеров использовали поддельные квитанции об оплате.

"По данному факту прокуратурой города начато досудебное расследование по ч.3 ст.190 (Мошенничество) и по ч.3 ст.385 УК РК (Использование заведомо подложного документа), проводятся следственные действия", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что выкуп за украденные госномера требовали с водителей в Алматы. Полицейские задержали 26-летнего подозреваемого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970728-vip-nomera-na-avto-pokupali-po-poddelnym-kvitantsiyam-v-atyrau/