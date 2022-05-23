АФМ: Организатора устойчивой ОПГ задержали в Туркестанской области

Кадр из видео: АФМ РК

В Туркестанской области задержали местного жителя, которого подозревают в организации и руководстве устойчивой преступной группой, занимавшейся незаконным игорным бизнесом на территории Сайрамского района. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

"Преступная группа состояла из пяти человек, в отношении которых начато досудебное расследование по статье 262 УК РК (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них)", - сообщили в ведомстве.

По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, на сегодняшний день организатор и один подельник задержаны. Оба помещены в изолятор временного содержания в Туркестане.

В ведомстве отметили, что продолжают работу по профилактике правонарушений в сфере игорного бизнеса путем выявления, устранения причин и условий, способствующих нарушению правопорядка и ущемлению прав добросовестных предпринимателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970583-afm-organizatora-ustoychivoy-opg-zaderzhali-v-turkestanskoy-oblasti/