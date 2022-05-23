Актюбинца обманули на 3 млн тенге под предлогом инвестиций в криптовалюту

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Житель Актобе стал жертвой мошенников, которые убедили его отдать им деньги якобы для инвестиций в криптовалюту с "гарантированной прибылью". Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, в марте потерпевший увидел объявление о "выгодном заработке с помощью инвестирования в криптовалюту". Он позвонил по указанному номеру телефона. Собеседник попросил актюбинца внести первый взнос.

Далее, по словам мужчины, с ним периодически связывались, объясняя, как покупать акции. В дальнейшем все действия мужчина осуществлял под руководством незнакомца.

Неустановленное на данный момент лицо под различными предлогами заставляло потерпевшего переводить ему деньги, просило отправлять фото своей банковской карты, при этом обещая, что скоро актюбинец получит обещанный доход от инвестирования.

О том, что он стал жертвой обмана, мужчина понял только тогда, когда лишился более 3 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК ("Мошенничество"). Полицейские работают над установлением личности и задержанием подозреваемого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970547-aktyubintsa-obmanuli-na-3-mln-tenge-pod-predlogom-investitsiy-v-kriptovalyutu/