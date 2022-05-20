Астанчанка заявила, что к ее 12-летней дочери приставали в автобусе

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Жительница Нур-Султана опубликовала в соцсетях пост с заявлением о том, что к ее несовершеннолетней дочери приставал неизвестный мужчина, передает корреспондент NUR.KZ.

Пост разместила мать девочки на своей странице в Instagram. По ее словам, инцидент произошел 19 мая.

"Аида (имя изменено – прим. ред.) хоть высокая, но еще ребенок, ей всего 12 лет. Он пристал к ней в автобусе. Начал "случайно" трогать ее за бедра. Аида отошла, он все равно заново приблизился и вновь начал ее касаться.

Аида сразу мне написала, она боялась, просила помощи. Звоню по видеосвязи, прошу включить громкую связь и навести на него камеру, чтобы я видела его лицо. Включаю запись экрана и начинаю кричать: "Отстань от моей дочери! Отойди! Люди, помогите! Он пристает к ребенку!"

Это его напугало, начал закрывать лицо и говорить, что я или мы "гоним". От волнения я толком не слышала, что он говорит. Убедившись, что за Аидой он не пошел, я побежала ее встречать, параллельно вызвав полицию", – написала женщина.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу Департамент полиции города Нур-Султана за комментарием по случившемуся.

"19 мая в 20:12 в Управление полиции района "Сарыарка" поступило заявление о принятии мер в отношении неизвестного мужчины, пристававшего к несовершеннолетней девочке в общественном транспорте. В настоящее время данный гражданин задержан, проводится проверка", – сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970295-astanchanka-zayavila-chto-k-ee-12-letney-docheri-pristavali-v-avtobuse/