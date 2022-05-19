Экс-главу департамента экологии Актюбинской области отправили в колонию

Нуржан Аккул. Фото: kerek-info.kz

Судебная коллегия по уголовным делам Актюбинского областного суда изменила приговор, вынесенный бывшему руководителю департамента экологии региона. Теперь вместо выплаты штрафа Нуржана Аккула отправили в колонию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного суда.

В апреле этого года бывшего главного эколога Актюбинской области Нуржана Аккула за взятку в 400 тысяч тенге приговорили к штрафу в 12 миллионов. Он еще в ходе следствия признал свою вину, поэтому получил относительно мягкое наказание.

Но сегодня судебная коллегия по уголовным делам изменила приговор первой инстанции и ужесточила наказание.

"Судебная коллегия, учитывая общественную опасность совершенного преступления, а также личность подсудимого, совершившего тяжкое уголовное правонарушение, нарушив тем самым принятую им присягу и профессиональную клятву, постановила назначить более строгое наказание в виде лишения свободы.

Принимая во внимание раскаяние, признание вины, его возраст (61 год) и отсутствие судимости, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года", - пояснили в пресс-службе областного суда.

Напомним, ранее сообщалось, что взятку госслужащий получил, когда руководил управлением природных ресурсов и регулирования природопользования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970120-eks-glavu-departamenta-ekologii-aktyubinskoy-oblasti-otpravili-v-koloniyu/