Подозреваемая в мошенничестве алматинка набросилась на полицейских с ножом (видео)

Подозреваемая. Фото: ДП Алматы

36-летняя алматинку задержали по подозрению в мошенничестве. По данным полиции, она обещала "освободить" от уголовной ответственности несколько человек, взяв с них крупные суммы денег за свои "услуги". Кроме того, при задержании подозреваемая набросилась на стражей порядка с ножом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

О "масштабных возможностях" подозреваемой жители Алматы узнавали методом сарафанного радио, рассказали в пресс-службе полиции.

"Первое заявление в наше подразделение поступило в октябре прошлого года. Под предлогом оказания помощи в разрешении вопроса об освобождении от уголовной ответственности она получила от "клиента" 20 тысяч долларов.

Со вторым заявлением граждане обратились в мае этого года. В этом случае подозреваемая получила 2,5 миллиона тенге, обещав изменить квалификацию уголовного правонарушения", - рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.

Когда подозреваемую, гражданку М. 1986 года рождения, задержали в центре города, она оказала полицейским активное сопротивление и набросилась на них с ножом. Женщину обезвредили, и она, чтобы привлечь внимание прохожих, начала громко кричать.

"В отношении гражданки М. расследуется уголовное дело по части 4 статьи 190 УК РК "Мошенничество", - подчеркнул Есен Искаков.

Сейчас стражи порядка устанавливают причастность задержанной к аналогичным эпизодам. Поэтому всех, кто пострадал от действий М., полицейские призывают обратиться по следующим номерам телефонов: 8-708-707-92-02 и 8-775-774-44-41.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970093-podozrevaemaya-v-moshennichestve-almatinka-nabrosilas-na-politseyskih-s-nozhom/