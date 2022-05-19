Группу предполагаемых кибермошенников задержали в Казахстане и России

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Полицейские Шымкента задержали пятерых подозреваемых в интернет-мошенничестве. По версии полиции, группа злоумышленников может быть причастна к более чем 20 фактам мошенничества, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, группа мошенников обманывала граждан, осуществляя мобильные звонки. Полицейские не исключают вероятность, что данная преступная группа имеет организованный характер. Отмечается, что у каждого из злоумышленников были свои функции.

"Один – организатор афер, другие играли роль операторов банка или любой финансовой организации, а третьи снимали вырученные деньги в банкоматах", – сообщили в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции установили более 20 фактов интернет-мошенничества, к которым может быть причастна группа кибермошенников. Сообщается, что они обманывали граждан по всей стране.

Общая сумма нанесенного им ущерба на данный момент устанавливается.

По словам потерпевших, мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности банков. Например, одному гражданину позвонил "работник банка" и сообщил, что кто-то пытается оформить на его имя кредит. После этого якобы для отмены действия звонивший получил у растерявшегося мужчины всю необходимую информацию: данные банковской карты, код из SMS и прочее. Позднее горожанин узнал, что на его имя оформили кредит на 2 млн тенге.

"Некоторым из потерпевших злоумышленники заявляли, что с карточки клиента некто пытается перевести большую сумму и, чтобы сохранить свой капитал, нужно перечислить имеющиеся деньги на указанный номер счета.

Этим же указаниям лжесотрудников банка следовала и жительница Аль-Фарабийского района, которая в результате лишилась 4 млн тенге", – отметили полицейские.

Сообщается, что в результате оперативных мероприятий стражи порядка установили одного из подозреваемых, в обязанности которого, по словам полицейских, входило снятие наличности в банкоматах, а позже через него были задержаны еще двое.

Кроме того, еще двоих подозреваемых задержали на территории Российской Федерации. Сейчас проводятся работы по их экстрадиции в Казахстан.

Отмечается, что в ходе проверки у подозреваемых изъято 46 банковских карт, 6 сотовых телефонов и 20 SIM-карт. Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970064-gruppu-predpolagaemyh-kibermoshennikov-zaderzhali-v-kazahstane-i-rossii/