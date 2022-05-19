Полицейская погоня за 16-летним школьником попала на видео в Талдыкоргане

Иллюстративное фото: Департамент полиции СКО

16-летнего школьника из Талдыкоргана подозревают в угоне трех автомобилей. Более того, для его задержания пришлось утроить погоню. Об этом сообщается на официальной странице ДП Алматинской области в Instagram.

Полицейские сняли на видео задержание юного подозреваемого. Указывается, что он пытался уйти от погони на угнанной иномарке. Патрульным пришлось преследовать подозреваемого до тех пор, пока он не бросил машину и не попытался скрыться бегом через дворы многоэтажных домов.

На данный момент стражи порядка предварительно установили, что задержанный школьник причастен к угону автомобилей марок Mitsubishi Galant, BMW и Mazda 626.

Все три эпизода зарегистрированы в период с 13 по 16 мая текущего года. Одну из автомашин обнаружили на окраине Алматы, другая оказалась в кювете у села Алгабас в Коксуском районе. Расследование проводится по статье 200 УК РК ("Угон").

Задержанного подростка поместили под стражу.

В полиции добавили, что подросток растет в неполной семье. Выяснилось, что мать несовершеннолетнего в одиночку воспитывает 4 детей.

Также подчеркивается, что несмотря на свой юный возраст, подозреваемый имеет неоднократные приводы в полицию за различные правонарушения.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969968-politseyskaya-pogonya-za-16-letnim-shkolnikom-popala-na-video-v-taldykorgane/