Волокиту и низкую возмещаемость ущерба в деле о Mudarabah Capital отметили в Генпрокуратуре

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Генеральный прокурор Берик Асылов в ответе ведомства на депутатский запрос отметил, что волокита по делу о финпирамиде Mudarabah Capital привела к попытке самосожжения одной из потерпевших. Текст ответа Асылова опубликован на официальном сайте мажилиса.

В своем запросе депутаты мажилиса обратились к Генеральной прокуратуре РК с просьбой предоставить информацию о результатах работы специальной межведомственной рабочей группы по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам.

В ответе Берик Асылов заявил, что ситуация по делам, связанным с мошенничеством, улучшилась. Количество подобных дел снизилось на 14,9% (с 16 257 до 13 834), из них интернет-мошенничества снизились на 27% (с 8 550 до 6 256).

"Вместе с тем, несмотря на положительную динамику, проведенный анализ показал упущения в организации работы Министерства внутренних дел и низкое качество досудебного расследования", – заявил генпрокурор.

Он отметил, что, к примеру, волокита по делу Mudarabah Capital и низкая возмещаемость ущерба привели к попытке одной из потерпевших совершить самоподжег у здания МВД.

"При этом, ранее по делу вносились акты надзора в адрес Департамента полиции города Алматы", – добавил Асылов.

По его словам, виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что 11 апреля вкладчица финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в Нур-Султане.

Позже на брифинге в СЦК начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов рассказал о ходе уголовного дела касательно финансовых пирамид Mudarabah Capital, Astex.kz и ACD Technology.

В феврале стало известно, что блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969950-volokitu-i-nizkuyu-vozmeschaemost-uscherba-v-dele-o-mudarabah-capital-otmetili-v-genprokurature/