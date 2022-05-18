Менеджера магазина в Актобе осудили за присвоение телефонов на 14 млн тенге

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Менеджер магазина предстал перед судом по обвинению в присвоении вверенного чужого имущества - телефонов на 14 миллионов тенге. Молодого человека осудили на 7 лет лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 Актобе.

По материалам дела, 30-летний актюбинец устроился супервайзером в крупную торговую сеть по продаже бытовой техники, позже его перевели на должность менеджера отдела телефонии.

Сотрудник получил полный доступ к товарам магазина и разработал схему хищения. Он выписывал фиктивные накладные о перемещении сотовых телефонов в другие торговые точки, а на самом деле оставлял их себе, выносил на улицу и продавал по заниженным ценам.

За короткий срок по такой схеме молодой человек похитил 47 телефонов, магазин оценил ущерб в 14 миллионов 534 тысячи тенге.

Вырученные от продажи деньги он зачислял на счет и делал ставки. В итоге всю сумму проиграл и оказался на скамье подсудимых.

Суд в Актобе приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969930-menedzhera-magazina-v-aktobe-osudili-za-prisvoenie-telefonov-na-14-mln-tenge/