"Подумать не могла, что она совершит подобное": казахстанка разочаровалась в снохе

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Жительница Костанайской области обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный оформил на нее онлайн-кредит. Каково же было удивление женщины, когда она узнала, что причастной к этому может быть ее сноха, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По словам старшего следователя Каиржана Абдулина, женщина узнала о кредите в 300 тысяч тенге благодаря уведомлению о задолженности. После чего обратилась в банк, специалисты подтвердили информацию, тогда сельчанка написала заявление в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что онлайн-кредит оформлен с телефона потерпевшей. Доступ к нему имела родственница, которая помогла установить мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг.

"Я живу в поселке. Сноха по моей просьбе оплачивала коммунальные услуги, снимала с моей банковской карты заработную плату, когда выезжала в районный центр. Я и подумать не могла, что она совершит подобное", - поделилась женщина.

Оказалось, что подозреваемая оформила не один, а два кредита по 300 тысяч тенге. Факт снятия ею денег зафиксирован камерами наблюдения банкомата.

Правоохранители собрали все доказательства по делу о мошенничестве и направили его в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969911-podumat-ne-mogla-chto-ona-sovershit-podobnoe-kazahstanka-razocharovalas-v-snohe/