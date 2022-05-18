Проник в дом и угрожал ножом: разбойное нападение совершено в Таразе

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

В Таразе совершено разбойное нападение. В полицию обратилась 29-летняя девушка и рассказала, что к ней в дом проник неизвестный, угрожал ножом и похитил золотые украшения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

По словам 29-летней жительницы Тараза, днем к ней в дом проник неизвестный и, угрожая ножом, открыто похитил золотые украшения на общую сумму 700 тысяч тенге.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка по "горячим следам" задержали 23-летнего подозреваемого. Молодой человек дал признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 192 УК РК (Разбой).

Вещественные доказательства изъяты. Назначен ряд необходимых экспертиз.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969853-pronik-v-dom-i-ugrozhal-nozhom-razboynoe-napadenie-soversheno-v-taraze/