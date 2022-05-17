Кадр из видео: АФМ РК

Контрабандную одежду известных брендов пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана. Сейчас по факту незаконного использования товарного знака расследуется уголовное дело. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что продолжается активная работа по защите добросовестного бизнеса от контрафактной продукции, подделки и незаконного использования известных брендов.

Так, в Жамбылской области в ходе досмотра фуры на пограничном контроле, следовавшей из Кыргызстана в Казахстан, обнаружено более 1000 единиц спортивной одежды различных брендов, в том числе Рuma, Adidas, Philipp Plein, Reebok, Nike, Jordan, New Balance, Fila, Balenciaga.

Для определения причастности товара к вышеуказанным брендам и оценки ущерба был привлечен представитель корпорации Рuma - ТОО "Юридическая компания "ІР Choice".

"Согласно заключению эксперта, общая сумма причиненного ущерба по обнаруженному товару составляет свыше 10 миллионов тенге", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969623-kontrabandnuyu-odezhdu-izvestnyh-brendov-pytalis-vvezti-v-kazahstan-iz-kyrgyzstana/