"Был голый и заставлял детей надевать трусы": мужчину арестовали в Актау

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Мужчина, который, как говорят дети, ходил перед ними голым и заставлял надевать трусы, арестован в Актау. Его признали виновным в мелком хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда, передает Lada.kz.

По информации ведомства, постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям Актау от 16 мая 2022 года мужчина признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). На него наложено взыскание в виде ареста сроком на трое суток.

"В суде было установлено, что 10 мая 2022 года примерно в 14.30 часов мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел в подъезд голым, чем, по мнению суда, проявил неуважение к окружающим, тем самым совершив административное правонарушение", - пояснили в Мангистауском областном суде.

При этом ранее сообщалось, что он еще и угрожал топором. Однако сам житель Актау отрицал его наличие, а также другие нарушения со своей стороны.

Напомним, ранее стало известно, что жители Актау вызвали полицию из-за соседа. Одна женщина рассказала, что он ходил перед детьми голым, заставлял их наливать ему водку и надевать трусы. Но при этом развратных действий с его стороны не было.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969611-byl-golyy-i-zastavlyal-detey-nadevat-trusy-muzhchinu-arestovali-v-aktau/