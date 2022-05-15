Работников ДУИС наказали за побег обвиняемого из СИЗО в Шымкенте

Кадр из видео: t.me/sputnikKZ

Сотрудники ДУИС города Шымкента были массово наказаны за побег из следственного изолятора мужчины, которого обвиняют в краже труб из нефтегазопровода.

17 сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы Шымкента наказали за побег обвиняемого из СИЗО, еще одного уволили из органов внутренних дел, пишет Sputnik Казахтан.

Инцидент произошел 11 мая – тогда обвиняемый мужчина совершил побег из следственного изолятора в Шымкенте.

"ДУИС Шымкента и Туркестанской области провели служебную проверку, по результатам которой в отношении 17 сотрудников, допустивших нарушение служебных обязанностей, были применены строгие дисциплинарные взыскания, а также один сотрудник уволен из органов внутренних дел", – объяснили в пресс-службе ДУИС Шымкента.

Видеозапись самого побега была опубликована в Сети. На кадрах можно заметить, как мужчина в белой рубашке и серых брюках беспрепятственно выходит из следственного изолятора. После он пробегает вдоль парковки и скрывается.

Отметим, что позже мужчина, сбежавший из СИЗО в Шымкенте, был найден и задержан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969316-rabotnikov-duis-nakazali-za-pobeg-obvinyaemogo-iz-sizo-v-shymkente/