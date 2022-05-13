По делу об изнасиловании третьеклассников в Жамбылской области высказались в ДУМК

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В пресс-службе ДУМК по Жамбылской области прокомментировали информацию о том, что подозреваемый в изнасиловании двух третьеклассников якобы работал помощником имама в одной из местных мечетей, передает корреспондент NUR.KZ.

В пресс-службе ДУМК региона отметили, что глубоко огорчены новостью о произошедшем в Шуском районе.

"СМИ писали, что этот человек является помощником имама мечети. Он родился в 1992 году, нигде не работает. Помимо того, что он иногда посещал мечеть, он не имеет отношения к работе мечети. Он официально не является работником мечети в Жамбылской области.

Областная мечеть "Хибатулла Тарази" официально заявляет, что информация касательно работы этого человека в мечети является недостоверной", - сообщили в ДУМК по Жамбылской области.

Кроме того, здесь добавили, что в перечне религиозных должностей структуры ДУМК не имеется должности "помощник мечети".

Напомним, ранее сообщалось, что в Жамбылской области расследуется дело об изнасиловании двух третьеклассников. Подозреваемого арестовали. Местные жители заявили, что задержанный якобы работал помощником имама в одной из мечетей. Однако главный имам региона не подтвердил эту информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969202-po-delu-ob-iznasilovanii-treteklassnikov-v-zhambylskoy-oblasti-vyskazalis-v-dumk/