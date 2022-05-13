Ряд нарушений выявили в частной школе в Алматы после сообщений об изнасиловании ребенка
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В частной школе в Алматы, оскандалившейся из-за сообщений об изнасиловании ребенка, проходит проверка. В учреждении образования уже выявили ряд нарушений, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МОН РК.
Как говорится в сообщении министерства, накануне глава Комитета по охране прав детей Есенгазы Имангалиев и внештатный советник по правам детей Раиса Шер вылетели в Алматы для изучения обстоятельств, связанных с мальчиком, об изнасиловании которого сообщалось ранее.
Они посетили семью школьника. Ему оказывается психологическая помощь.
Работники комитета встретились и с представителями правоохранительных органов. Департамент полиции сейчас проводит следственные мероприятия, назначена экспертиза для установления того, были ли совершены насильственные действия в отношении ребенка.
Кроме того, были проведены беседы с администрацией и педагогами частной школы.
В ходе проверки был выявлен ряд нарушений в организации учебно-воспитательной работы, обеспечении безопасности детей (несоблюдение соответствующих требований к обеспечению видеонаблюдения), выполнении необходимых санитарно-гигиенических требований (слабое освещение классов, отсутствие вентиляционной системы и другие).
"В настоящее время проверка продолжается. Меры будут приняты по итогам проверки", - добавили в ведомстве.
Напомним, ранее отец мальчика, заявивший об изнасиловании сына, рассказал подробности дела.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969183-ryad-narusheniy-vyyavili-v-chastnoy-shkole-v-almaty-posle-soobscheniy-ob-iznasilovanii-rebenka/