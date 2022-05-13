За пересмотр итогов госзакупок получали взятки в Казахстане. Антикор озвучил подробности

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На брифинге в СЦК представители Антикоррупционной службы рассказали о высокой "привлекательности" госзакупок для коррупционеров. Отмечается, что каждое пятое коррупционное преступление совершается в этой сфере, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил зампредседателя АПК Улан Саркулов, доля госзакупок во всех бюджетных расходах страны составляет 30% – это 4 трлн тенге.

Отмечается, что такой оборот усиливает коррупционную привлекательность госзакупок – каждое 5-е коррупционное преступление в стране совершается в этой сфере, и 80% из них – это хищения бюджета и взятки за фиктивные акты.

В основном это сферы строительства, здравоохранения, образования и культуры.

В Антикоре отдельно отмечают коррумпированность органов финконтроля.

"Только за последние два года Агентством в отношении должностных лиц внутреннего госаудита зарегистрировано 27 преступлений. Они, как правило, получали взятки за пересмотр итогов конкурсов госзакупок.

Например, выявлены факты, когда специалисты внутреннего госаудита сами организовывали жалобы. Затем по ним сами же проводили проверки, преследуя свои корыстные цели.

За прошлый год только от одного ТОО подано 1600 таких жалоб, из которых 900 – удовлетворено. При этом другие, реальные обращения, игнорировались. Дело расследуется", – сообщил Саркулов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969176-za-peresmotr-itogov-goszakupok-poluchali-vzyatki-v-kazahstane-antikor-ozvuchil-podrobnosti/